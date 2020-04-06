Власти Москвы поблагодарили горожан за соблюдение режима самоизоляции

В настоящее время в Москве нет необходимости вводить дополнительные ограничения, включая пропускную систему, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заммэра столицы Анастасия Ракова. Она также поблагодарила горожан за соблюдение режима самоизоляции, передаёт RT.

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Основания для ужесточения режима появятся, если изменится «поведенческая модель», добавила Ракова.

За последние сутки в Москве зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом. Covid-19 выявлен в общей сложности у 4484 человек. По словам Раковой, большинство заболевших никуда не ездили и «уже ни с кем не контактировали».

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ФОТО: pixabay.com
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