Власти Москвы поблагодарили горожан за соблюдение режима самоизоляции
В настоящее время в Москве нет необходимости вводить дополнительные ограничения, включая пропускную систему, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заммэра столицы Анастасия Ракова. Она также поблагодарила горожан за соблюдение режима самоизоляции, передаёт RT.
Основания для ужесточения режима появятся, если изменится «поведенческая модель», добавила Ракова.
За последние сутки в Москве зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом. Covid-19 выявлен в общей сложности у 4484 человек. По словам Раковой, большинство заболевших никуда не ездили и «уже ни с кем не контактировали».
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