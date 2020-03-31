«Кричать – в подушку, а бить – диван». Советы психолог по сохранению семьи на самоизоляции

С 30 марта в Москве и Московской области, а затем и в других регионах России местные власти начали вводить режимы обязательной самоизоляции. Это требование сильно повлияло на отношения в семьях, члены которых стали проводить много времени в одном доме, не отлучаясь на работу и в другие места.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН согласилась, что режим самоизоляции стал своеобразным испытанием для российских семей.

«Если что-то обострится, только то, что и раньше было. Есть семьи, которые подавляют обиды внутри себя, или у них есть проблемы, которые не проговариваются и отодвигаются. Это может обостриться в ситуации с карантином, но с другой стороны это хорошо. Необходимо находить способы проговаривать и обсуждать проблемы и претензии. Уж лучше поругаться и высказать всё друг другу, но не принимать решений в данный момент. Важно чётко понимать, что всё, что сейчас происходит – умножено в 10 раз. Сила эмоций, сила проявления агрессии – сильно увеличены. Важно, живя в одной квартире много дней, выстраивать день, распределять время – что и когда мы делаем. Важно, чтобы у каждого члена семьи было своё личное пространство и время», - считает психолог.

Эксперт дала несколько советов тем, кто всё же склонен к семейным ссорам.

«Прежде чем бежать к супруге или супругу с эмоциями задайте себе вопросы: «Как сейчас это повлияет на мои отношения – это улучшит их или ухудшит?», «Какая у меня цель – всё разрушить или донести свои чувства и найти компромисс?» В этом случае сначала мы выплёскиваем свои эмоции и агрессию – на бумагу, бьём диван, кричим в руку, жмём пластилин. И только потом идём всё обсуждать. Сейчас самое время научится в своей семье общаться, кто это примет – у того всё будет хорошо», - заверила собеседница НСН.

Ранее стало известно, что с середины февраля в России выросли продажи антидепрессантов, на фоне негативного информационного фона и пандемии коронавируса.

