«Чем пиво лучше?» Производители разгромили запрет Минздрава на крепкий алкоголь до 21 года

Первый аргумент: в случае запрета будет наблюдаться ситуация, когда права граждан перестанут совпадать с их обязанностями.

«В тех странах, которые используют подобного рода ограничения, права и обязанности совпадают на сто процентов. Условно: если ты служишь в армии до 21 года, то ты можешь покупать алкоголь до 21 года. Это важно, потому что представьте себе ситуацию: уходит, человек в армию, приходит домой, женится. То есть он вполне созревший человек: муж, отец. И в то же время, чтобы ему купить алкоголь в магазине, ему нужно будет кого-то просить. Это будет не совсем правильно», - считает президент Союза производителей алкогольной продукции.

Второй нюанс, на который он предлагает обратить внимание – пункт, по которому продавать нельзя только алкоголь от 16,5 градусов.

«Это уже абсолютно грубое уничтожение конкуренции. Потому что в этом случае половина алкоголя будет продаваться людям до 21 года – в основном, пиво, а другая половина, крепкий алкоголь – не будет. Это вторжение в конкурентную среду. Тем более, крепкие алкогольные напитки молодежью почти не потребляются в чистом виде. Они все употребляются в виде коктейлей: джин-тоник, виски-кола, водка-сок. То есть крепость употребляемого напитка составляет гораздо ниже 16 градусов. А покупать его в чистом виде будет нельзя. Это значит, что та же водка или те же виски начнут продаваться молодежи в виде коктейлей. То есть это не решает вопрос и убивает конкуренцию. Пивной алкоголизм по последствиям ничем не лучше, чем водочный», - отмечает Косарев.

И третий блок аргументов: Минздрав всегда предлагает решения, которые не влияют на реальную ситуацию, а ведут лишь к формальному решению вопроса, считает собеседник «Радиоточки НСН».

«Минздрав отчитывается только легальными продажами. Например, в 2015-ом году они в 2,5 раза увеличили акциз. И годовой оборот алкоголя упал со 111 миллионов декалитров до 62. Вы думаете, люди перестали пить? Нет, но они отчитались, что они победили алкоголь. У нас стало 55 процентов нелегального оборота. А что такое нелегальный оборот в нашей стране? Это неконтролируемый крепкий алкоголь, который наполовину состоит из поддельной водки из медицинского спирта и еще наполовину – из самогона.Минздрав ограничивает легальное потребление алкоголя, абсолютно не разбираясь и не контролируя нелегальное потребление», - посетовал он.

На данный момент возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя уже повысили до 20 лет в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии, до 21 года — в США. Однако президент Союза производителей алкогольной продукции не считает этот опыт удачным.

«Самое частое преступление у американской молодежи – это подделка ID. То есть так мы хотим сподвигнуть нашу молодежь, включая тех, кто пришел с армии и женился, нарушать закон, чтобы они подделывали ID. Если мы с вами говорим про северные страны, то их ограничительные меры от которых в половине стран уже отказались привели к тому, что там в каждой семье появился самогонный аппарат. И финны, когда въезжают куда-то за границу, имеют характеристику очень глубоко пьющих людей. Эти запреты привели к тому, что целую нацию в глазах мира сделали алкоголиками. В этом законе кроме деклараций, что это приведет к улучшению здоровья населения, абсолютно ничего нет. Запреты – очень простая вещь. Нужно добиться, чтобы люди сами перестали пить. А для этого нужны: социальная среда, заработные платы, карьера, возможность заниматься спортом. Нужна альтернатива. Так и будет происходить. С 1992 года снизился и легальный, и нелегальный оборот. Это процесс, который нельзя решить программой, законом или чем-то еще», - резюмировал Косарев.

Минздрав, продвигая законопроект, ссылается на медицинские исследования, которые указывают, что потребление алкоголя до 21 года негативно сказывается на развитии головного мозга. Соответствующие сведения указаны в пояснительной записке министерства.

С подобной инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ретейлеров.

