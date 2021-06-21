Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса
С начала 2021 года жители России стали пить меньше водки, вина и пива по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили «Известия».
По сравнению с прошлым годом, продажи крепких напитков сократились на 1,87 миллионов декалитров. Больше всего спрос упал на вино, пиво, водку и ликероводочные изделия. При этом продажи шампанского и игристых вин увеличились, а потребление коньяка осталось на прежнем уровне.
Самым пьющим регионом стала Москва, где выпили 6,4 миллиона спиртосодержащих продуктов. На втором месте Московская область (6 миллионов), а третью строчку занял Санкт-Петербург (3,37 миллионов декалитров).
Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что россияне могли испугаться негативного влияния алкоголя на лечение COVID-19. Он отметил, что в России выросли обороты нелегального рынка алкоголя и появилось множество самогонщиков.
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