Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса

С начала 2021 года жители России стали пить меньше водки, вина и пива по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили «Известия».

По сравнению с прошлым годом, продажи крепких напитков сократились на 1,87 миллионов декалитров. Больше всего спрос упал на вино, пиво, водку и ликероводочные изделия. При этом продажи шампанского и игристых вин увеличились, а потребление коньяка осталось на прежнем уровне.