Исследование: пьющие оказались более подвержены заболеванию COVID-19
Любители выпивки оказались более подвержены коронавирусной инфекции. Заражения среди них происходят почти в 2 раза чаще. Это выяснилось в результате исследования ученых из Индианского университета в американском Блумингтоне, которые наблюдали за студентами вуза. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Ученые считают, что такой эффект от спиртного объясняется как поведенческими, так и физиологическими причинами. Например, когнитивные изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение студентами противоэпидемических правил. Исследователи отметили, что алкоголь ослабляет иммунитет, а это приводит к респираторным осложнениям.
Ранее производители спиртного разгромили запрет Минздрава на крепкий алкоголь до 21 года. Противники законопроекта считают, что запрет понизит граждан до 21 года в правах, приведет к уничтожению конкуренции на рынке алкоголя и заставит молодых подделывать документы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru