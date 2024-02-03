Едут! Едут! В России надеются на развитие въездного туризма

Электронная виза, спрос, «низкий» рубль

Поток туристов из-за рубежа в Россию может увеличиться сразу в 3-4 раза в этом году за счёт введения электронной визы и хорошего спроса со стороны жителей стран Азии. Такой прогноз озвучил руководитель комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин.



По его словам, 2023 год стал периодом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было из-за начала спецоперации на Украине и санкционных мер.

Согласно информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году 153 тысячи человек из считающихся недружественными стран въехало в страну. Все они целью визита обозначили «туризм». Это также максимальное число туристов с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, передает РИА Новости.



Еще одним фактором роста въездного турпотока генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин назвал ослабевший рубль. Благодаря этому для иностранцев стали дешевле все услуги - отели, музеи и другие.

По итогам раннего бронирования туроператоры рассчитывают на прибыль зимой. Но из-за финансовых потерь на направлениях выездного туризма президент Союза туристических агентств Сергей Голов в пресс-центре НСН отметил, что из-за падения рубля даже появилась мысль создать особую валюту для туроператорв.

«Конечно, нас курс немного подводит. Даже в шутку предлагается создать единую валюту для туроператоров», – отметил он.