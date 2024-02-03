Едут! Едут! В России надеются на развитие въездного туризма
В Россию, несмотря на санкции, едут туристы из-за рубежа. Ослабление рубля и подешевшие услуги – главные причины интереса иностранцев к путешествиям в РФ.
В 2023 году иностранные туристы посетили Россию 670,7 тысячи раз, что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.
В основном в Россию приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. В 2023 году лидерами по въезду стали граждане Казахстана.
Из дальнего зарубежья приезжали в основном жители КНР, Германии, Турции, ОАЭ и Туркменистана, отметили в погранслужбе.
Китайское туристическое чудо
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что основной объем из этих посетителей - деловые туристы (80%), а не «классические», передает РИА Новости.
Особую нишу в 2023 году заняли организованные путешествия группами из Китая. Так, с августа Россия приняла более 50 тысяч китайских туристов по безвизовому механизму.
По данным МИД РФ, почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что единая электронная виза распространяется на 55 стран, ей также воспользовались индийцы и саудовцы. По словам Лаврова, это будет стимулировать въездной туризм.
Электронная виза, спрос, «низкий» рубль
Поток туристов из-за рубежа в Россию может увеличиться сразу в 3-4 раза в этом году за счёт введения электронной визы и хорошего спроса со стороны жителей стран Азии. Такой прогноз озвучил руководитель комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин.
По его словам, 2023 год стал периодом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было из-за начала спецоперации на Украине и санкционных мер.
Согласно информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году 153 тысячи человек из считающихся недружественными стран въехало в страну. Все они целью визита обозначили «туризм». Это также максимальное число туристов с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, передает РИА Новости.
Еще одним фактором роста въездного турпотока генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин назвал ослабевший рубль. Благодаря этому для иностранцев стали дешевле все услуги - отели, музеи и другие.
По итогам раннего бронирования туроператоры рассчитывают на прибыль зимой. Но из-за финансовых потерь на направлениях выездного туризма президент Союза туристических агентств Сергей Голов в пресс-центре НСН отметил, что из-за падения рубля даже появилась мысль создать особую валюту для туроператорв.
«Конечно, нас курс немного подводит. Даже в шутку предлагается создать единую валюту для туроператоров», – отметил он.
Банковские продукты для туристов
Кстати, банки России начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.
Он отметил, что некоторые банки уже сформировали тестовый продукт, который предназначен для иностранных туристов. Планируется, что оформить карты можно будет в приложении, а затем получить ее пластиковую версию уже по прилету в страну.
В этом явно есть коммерческая выгода: вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что Россия является одной из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции. Так, в ходе награждения победителей Всероссийской программы «Классная страна» он отметил, что огромное количество туристов продолжают приезжать в страну.
Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в 2023 году, выросло более чем в два раза в годовом выражении. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Уголок России»
Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, передает РИА Новости.
По его словам, это хорошие показатели, регион привлекает туристов, на развитие направления было выделено более 370 миллионов из федерального бюджета.
Власти Приморского края ожидают рост турпотока из Китая, Казахстана и Узбекистана, заявил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский, передает ТАСС.
По его словам, регион привлекает иностранных туристов зимой возможностью покататься на лыжах и гастрономическими фестивалями.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил, что российские санатории пользовались ошеломительной популярностью в этом году из-за сильно подорожавшего пляжного отдыха. Он порекомендовал бронировать места в санаториях за полгода до поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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