Посольство заявило о росте спроса в Китае на турвизы в Россию

Китай 1 октября отметил 74-ю годовщину с момента провозглашения образования республики. В этот день традиционно начинается «золотая неделя» — общенациональные каникулы, которые в этом году продлятся с 29 сентября по 6 октября.

«Осенние каникулы – любимое время для путешествий жителей Китая как по своей стране, так и за рубеж. Россия традиционно является одним из наиболее популярных направлений», — рассказали в посольстве.

По данным дипмиссии, зафиксированы рост спроса на турвизы и увеличение потока по каналу безвизового группового туризма. Самыми популярными у китайских туристов остаются Москва и Санкт-Петербург. При этом путешественники из КНР также выбирают регионы РФ со знаковыми локациями и «погружением в уникальный местный колорит», в том числе Дальний Восток, Северный Кавказ, Карелию.

В августе Россия и Китай возобновили безвизовый режим для поездок туристических групп, напоминает телеканал «360».

