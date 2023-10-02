Посольство заявило о росте спроса в Китае на турвизы в Россию
Спрос на туристические визы в Россию заметно увеличился среди жителей Китая в преддверии осенних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в КНР.
Китай 1 октября отметил 74-ю годовщину с момента провозглашения образования республики. В этот день традиционно начинается «золотая неделя» — общенациональные каникулы, которые в этом году продлятся с 29 сентября по 6 октября.
«Осенние каникулы – любимое время для путешествий жителей Китая как по своей стране, так и за рубеж. Россия традиционно является одним из наиболее популярных направлений», — рассказали в посольстве.
По данным дипмиссии, зафиксированы рост спроса на турвизы и увеличение потока по каналу безвизового группового туризма. Самыми популярными у китайских туристов остаются Москва и Санкт-Петербург. При этом путешественники из КНР также выбирают регионы РФ со знаковыми локациями и «погружением в уникальный местный колорит», в том числе Дальний Восток, Северный Кавказ, Карелию.
В августе Россия и Китай возобновили безвизовый режим для поездок туристических групп, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство заявило о росте спроса в Китае на турвизы в Россию
- «Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету машин из России
- СМИ: В Херсоне прогремели взрывы
- Группировка «Юг» уничтожила ангар с военной техникой ВСУ
- США сократили экспорт микрочипов до минимума с кризиса 2009 года
- Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена
- В РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии
- Перечислены ошибки при выходе на пенсию
- РЖД: запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года
- Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей форме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru