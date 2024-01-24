Туроператоры прогнозируют рост въездного туризма в РФ в 3-4 раза
Поток туристов из-за рубежа в Россию может увеличиться сразу в 3-4 раза в этом году за счёт введения электронной визы и хороший спроса со стороны жителей стран Азии. Такой прогноз озвучил руководитель комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин.
По его словам, 2023 год стал периодом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было из-за начала спецоперации на Украине и санкционных мер.
За девять месяцев 2023 года в России побывали 429 тысяч туристов из других стран. Это в 10 раз меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом. Основные организованные туристы прибывали из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё одним фактором роста въездного турпотока Мусихин назвал ослабевший рубль. Благодаря этому для иностранцев стали дешевле все услуги - отели, музеи и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru