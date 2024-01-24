Туроператоры прогнозируют рост въездного туризма в РФ в 3-4 раза

Поток туристов из-за рубежа в Россию может увеличиться сразу в 3-4 раза в этом году за счёт введения электронной визы и хороший спроса со стороны жителей стран Азии. Такой прогноз озвучил руководитель комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин.

По его словам, 2023 год стал периодом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было из-за начала спецоперации на Украине и санкционных мер.