«Не за красивые глаза»: Терминалы российских банков за рубежом сохранят турпоток

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главу НСПК Владимира Комлева. Тосунян усомнился в том, что такие терминалы появятся за границей в большом количестве.

«Технически это несложно. Здесь скорее политический вопрос: какие страны и в каком объеме предоставят такую возможность. К тому же, банки прекрасно понимают, что это ограниченное поле деятельности. Допускаю, что ряд стран бывшего СССР предоставят возможность размещения таких терминалов, пусть и в не очень широком масштабе. Их интерес заключается в том, чтобы привлечь российских туристов. Та же Турция позволяет размещать российские терминалы не за красивые глаза, а потому что Анкаре очень выгодно, чтобы поток российских туристов не сокращался. Для путешествующих россиян вопросы платежей действительно стали проблемными за последние полтора-два года», — сказал Тосунян.

При этом собеседник НСН заявил, что массовым назвать интерес к установке российских терминалов за рубежом среди кредитных организаций нельзя.

«При нынешнем сокращении потока туристов и возможности широко и масштабно использовать карты “Мир” за рубежом размещение российских терминалов за границей — не самое главное направление для банков, которые захотят этим заниматься. Но такие кредитные организации руководствуются имиджевыми соображениями, конкуренцией с другими банками и в определенной степени стратегическим мышлением. Ведь отношения рано или поздно нормализуются, карта “Мир” продвигается и в масштабах эмиссии карт, и в охвате не только россиян, но и жителей ближнего зарубежья. Такие дальновидные банки на долгие годы увеличат свою клиентуру и окажутся в выигрыше завтра. Хотя недружественные России страны пытаются этому помешать», — добавил эксперт.

В свою очередь аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко заявил, что воспрепятствовать размещению терминалов российских банков за границей может Вашингтон.

«Теоретически такие терминалы могут появляться в любых дружественных странах с более-менее интенсивным турпотоком российских граждан. Но это будет продолжаться ровно до тех пор, пока подразделение Минфина США, которое занимается санкциями (OFAC), не прикроет эту лазейку и не введет санкции против той страны, в которой появились терминалы российских кредитных организаций», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российская платежная система «Мир» начала работу в Венесуэле. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

