Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале

«Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Мурманске и Териберке – рост в несколько раз», - следует из сообщения пресс-службы сервиса.

В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. При этом средняя стоимость ночи в отелях увеличилась до 5 900 рублей, что на 13% больше цен прошлого года.

Также отмечается, что число зарубежных бронирований на февраль 2024 года выросло на 13%. Наиболее интересными направлениями для туристов стали Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция, Армения, Испания, Япония и Казахстан.

Ранее стало известно, что Сочи в первой половине января принял более 500 тысяч туристов. Показатели этого года на 4% превысили прошлогодние туристические достижения региона в Новый год, сообщает «Радиоточка НСН».

