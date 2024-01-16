Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирований Ostrovok.ru.
«Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Мурманске и Териберке – рост в несколько раз», - следует из сообщения пресс-службы сервиса.
В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. При этом средняя стоимость ночи в отелях увеличилась до 5 900 рублей, что на 13% больше цен прошлого года.
Также отмечается, что число зарубежных бронирований на февраль 2024 года выросло на 13%. Наиболее интересными направлениями для туристов стали Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция, Армения, Испания, Япония и Казахстан.
Ранее стало известно, что Сочи в первой половине января принял более 500 тысяч туристов. Показатели этого года на 4% превысили прошлогодние туристические достижения региона в Новый год, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru