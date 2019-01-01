Единым фронтом. Журналисты требуют объективной проверки по делу Голунова
Представители СМИ и адвокаты в эфире НСН заявили, что дело журналиста-расследователя Ивана Голунова сфабриковано.
Впервые в современной истории российской журналистики коллеги встали единым фронтом на защиту коллеги. Три ведущие деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и РБК-Daily выйдут с единой первой полосой газетных версий. Спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова, напомним, 6 июня задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Журналиста, который специализируется на расследованиях, решением Никулинского суда столицы отправили под домашний арест. Три редакции потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ.
По мнению журналистского сообщества, выбор меры пресечения Голунову - домашний арест - является адекватным, однако там не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными.
Кроме того, обстоятельства задержания Голунова вызывают большие сомнения у представителей редакций в том, что при проведении следственных действий не был нарушен закон. Есть версия, что задержание и последующий арест Ивана Голунова связан с его профессиональной деятельностью.
Председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов ранее в эфире НСН заявил о своей полной уверенности в невиновности Голунова.
«Эти восемь из девяти фотографий, которые оказались фейковыми, это не тронутое обыском жилье, лежащие поверх всего пакеты, ряд других доказательств, с которыми я познакомился в разных источниках, говорят о том, что против Ивана действовали целенаправленно. Не против преступления, связанного с наркотиками, распространения этих веществ, а конкретно против журналиста-расследователя Ивана Голунова» - считает Муратов.
В свою очередь, глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал НСН, как доказать, что дело Голунова сфабриковано.
«Первое, на что следует обратить внимание – это на тех агентов, которые, якобы, в рамках доследственной проверки дали показания, что журналист причастен к сбыту наркотиков, и перепроверить их показания. Второе. Необходимо детально исследовать предметы, которые были изъяты из квартиры корреспондента: весы и упаковки с наркотическим средством. Цель – установить наличие или отсутствие на них биологических следов фигуранта. Если в рамках экспертизы будет доказано, что он не трогал предметы, конечно, встанет вопрос о фальсификации или о том, что данные предметы кто-то занес в его квартиру. Соответственно, подтвердится фальсификация, и обвинения с Голунова будут сняты», - заявил Александр Карабанов.
Добавим, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах Голунова. Об этом в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» рассказал главный нарколог России Евгений Брюн.
Также химики провели анализы веществ, изъятых из рюкзака журналиста и у него в квартире. Это оказались кокаин и производные N-метилэфедрона.
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