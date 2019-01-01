Единым фронтом. Журналисты требуют объективной проверки по делу Голунова

Впервые в современной истории российской журналистики коллеги встали единым фронтом на защиту коллеги. Три ведущие деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и РБК-Daily выйдут с единой первой полосой газетных версий. Спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова, напомним, 6 июня задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Журналиста, который специализируется на расследованиях, решением Никулинского суда столицы отправили под домашний арест. Три редакции потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ.

По мнению журналистского сообщества, выбор меры пресечения Голунову - домашний арест - является адекватным, однако там не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными.

Кроме того, обстоятельства задержания Голунова вызывают большие сомнения у представителей редакций в том, что при проведении следственных действий не был нарушен закон. Есть версия, что задержание и последующий арест Ивана Голунова связан с его профессиональной деятельностью.

Председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов ранее в эфире НСН заявил о своей полной уверенности в невиновности Голунова.

«Эти восемь из девяти фотографий, которые оказались фейковыми, это не тронутое обыском жилье, лежащие поверх всего пакеты, ряд других доказательств, с которыми я познакомился в разных источниках, говорят о том, что против Ивана действовали целенаправленно. Не против преступления, связанного с наркотиками, распространения этих веществ, а конкретно против журналиста-расследователя Ивана Голунова» - считает Муратов.