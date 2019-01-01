Адвокаты рассказали, как выявить фальсификацию в деле Голунова
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» рассказал НСН, как выяснить подлинные обстоятельства задержания корреспондента Ивана Голунова.
Общественный совет при министерстве внутренних дел России взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Он рассказал, что ведомство внимательно следит за соблюдением рамок закона в процессе следствия. Кучерена добавил, что члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, которая была назначена в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания Голунова.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что дело журналиста «Медузы» вызвало широкий резонанс.
«Я думаю, к расследованию будет приковано огромное внимание как со стороны Генеральной прокуратуру, так и со стороны ФСБ. А общественный контроль позволит должным образом и Генпрокуратуре, и ФСБ провести качественную проверку и не замалчивать факты, если все-таки будет установлено, что по данному делу была фальсификация», - считает глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».
Эксперт рассказал о примерах из судебной практики в РФ, когда защите при поддержке контрольных органов удавалось доказать допущенную в рамках оперативно-розыскных мероприятий фальсификацию. Адвокат пояснил, на что в ходе защиты журналиста Голунова необходимо обратить внимание, чтобы попытаться добиться оправдательного приговора.
«Первое, на что следует обратить внимание – это на тех агентов, которые, якобы, в рамках доследственной проверки дали показания, что журналист причастен к сбыту наркотиков, и перепроверить их показания. Второе. Необходимо детально исследовать предметы, которые были изъяты из квартиры корреспондента: весы и упаковки с наркотическим средством. Цель – установить наличие или отсутствие на них биологических следов фигуранта. Если в рамках экспертизы будет доказано, что он не трогал предметы, конечно, встанет вопрос о фальсификации или о том, что данные предметы кто-то занес в его квартиру. Соответственно, подтвердится фальсификация, и обвинения с Голунова будут сняты», - заявил Александр Карабанов.
Ранее известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН высказал свое отношение к действиям коллег по цеху, которые поддерживают корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
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