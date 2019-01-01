Адвокаты рассказали, как выявить фальсификацию в деле Голунова

Общественный совет при министерстве внутренних дел России взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

Он рассказал, что ведомство внимательно следит за соблюдением рамок закона в процессе следствия. Кучерена добавил, что члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, которая была назначена в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания Голунова.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что дело журналиста «Медузы» вызвало широкий резонанс.

«Я думаю, к расследованию будет приковано огромное внимание как со стороны Генеральной прокуратуру, так и со стороны ФСБ. А общественный контроль позволит должным образом и Генпрокуратуре, и ФСБ провести качественную проверку и не замалчивать факты, если все-таки будет установлено, что по данному делу была фальсификация», - считает глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».