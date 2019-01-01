Журналисты назвали причину задержания Голунова
Председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал НСН возможных инициаторов задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Уголовное дело журналиста Ивана Голунова передaно в Глaвное следственное упрaвление МВД. В столичной полиции это объяснили необходимостью «объективного и всестороннего рaсследовaния» — зaявил пресс-секретaрь московского МВД Юрий Титов.
Корреспондент «Медузы» был зaдержaн в минувшую пятницу в рaйоне метро «Цветной бульвaр». Его обвиняют в попытке сбытa нaркотиков. Сaм журнaлист говорит, что веществa ему подкинули полицейские. Голунов известен своими рaсследовaниями, в том числе о злоупотреблениях в столичной мэрии.
Председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире НСН оценил ситуацию, связанную с задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
«У множества людей, обладающих властными полномочиями и полномочиями творить правосудие, хватило ума Ивана Голунова не отправлять за решетку. Это хорошо и правильно. В огромной степени на это повлияла беспрецедентная, фантастическая солидарность журналистского сообщества. Впервые за много лет не стыдно за комьюнити», - отметил журналист.
Дмитрий Муратов высказал собственные выводы о достоверности причин для задержания коллеги на основании собранной информации.
«Я абсолютно уверен в том, что Иван Голунов не виновен. Эти восемь из девяти фотографий, которые оказались фейковыми, это не тронутое обыском жилье, лежащие поверх всего пакеты, ряд других доказательств, с которыми я познакомился в разных источниках, говорят о том,что против Ивана действовали целенаправленно. Не против преступления, связанного с наркотиками, распространения этих веществ, а конкретно против журналиста-расследователя Ивана Голунова» - считает собеседник НСН.
Представитель «Новой газеты» заявил о том, что редакция приступила к расследованию дела Голунова.
«Мы должны всерьез ко всему подойти, исследование требует времени. Сегодня ночью и утром ряд серьезных репутационных СМИ изъявили желание поддержать историю с расследованием. Кроме того, я уверен, что «Медуза», ее главный редактор Иван Колпаков и создатель Галина Тимченко, через какое-то время предъявят материал, над которым работал Иван Голунов, и из-за которого, судя по всему, с ним попытались совершить все эти омерзительные действия. Таким образом, журналисты своими методами будут противостоять коррупции, шантажу и насилию в отношении представителя своего сообщества.
Домашний арест как мера пресечения для Ивана Голунова действует до августа. Поэтому битва за справедливость, за право печатать расследования, вскрывающие неприглядные дела на нашей родине, только началась. Надо не в ладошки бить и покупать пломбир с шампанским, а сознавать, что времени совсем мало. За эти два месяца надо выяснить, кто работал против Голунова», - напомнил Муратов.
По мнению главы редсовета «Новой газеты», Иван Голунов сам назвал своих преследователей, инициировавших его задержание и преследование.
«Есть множество определений коррупции. Мне нравится, когда о ней говорят как об апартеиде 21 века, когда народ лишается будущего. Иван Голунов в своей короткой и очень внятной речи из-за решетки посчитал возможным сказать, что это связано с кладбищенским бизнесом – с тем, что когда-то коснется нас с вами и наших близких. Это связано со всей страной. Как этот бизнес устроен? Как работает этот институт? Например, Нюта Федермессер считает, что все, что связано со смертью -и я разделяю ее точку зрения -для человека должно быть бесплатно. Он за это всю жизнь налоги платит. А у нас из мертвецов хотят сделать новую нефть и либерально ее добывать – одних закапывать, за другими ухаживать. И Голунов как-то прямо сюда воткнулся. Почему-то у меня есть подозрение, что если мы говорим о коррупции в государстве, то это могут быть люди, которые давали присягу, надев погоны. А у вас нет такого ощущения?» - задал вопрос Муратов.
Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, как выявить фальсификацию в деле Голунова.
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