Журналисты назвали причину задержания Голунова

Представитель «Новой газеты» заявил о том, что редакция приступила к расследованию дела Голунова.

«Мы должны всерьез ко всему подойти, исследование требует времени. Сегодня ночью и утром ряд серьезных репутационных СМИ изъявили желание поддержать историю с расследованием. Кроме того, я уверен, что «Медуза», ее главный редактор Иван Колпаков и создатель Галина Тимченко, через какое-то время предъявят материал, над которым работал Иван Голунов, и из-за которого, судя по всему, с ним попытались совершить все эти омерзительные действия. Таким образом, журналисты своими методами будут противостоять коррупции, шантажу и насилию в отношении представителя своего сообщества.

Домашний арест как мера пресечения для Ивана Голунова действует до августа. Поэтому битва за справедливость, за право печатать расследования, вскрывающие неприглядные дела на нашей родине, только началась. Надо не в ладошки бить и покупать пломбир с шампанским, а сознавать, что времени совсем мало. За эти два месяца надо выяснить, кто работал против Голунова», - напомнил Муратов.

По мнению главы редсовета «Новой газеты», Иван Голунов сам назвал своих преследователей, инициировавших его задержание и преследование.

«Есть множество определений коррупции. Мне нравится, когда о ней говорят как об апартеиде 21 века, когда народ лишается будущего. Иван Голунов в своей короткой и очень внятной речи из-за решетки посчитал возможным сказать, что это связано с кладбищенским бизнесом – с тем, что когда-то коснется нас с вами и наших близких. Это связано со всей страной. Как этот бизнес устроен? Как работает этот институт? Например, Нюта Федермессер считает, что все, что связано со смертью -и я разделяю ее точку зрения -для человека должно быть бесплатно. Он за это всю жизнь налоги платит. А у нас из мертвецов хотят сделать новую нефть и либерально ее добывать – одних закапывать, за другими ухаживать. И Голунов как-то прямо сюда воткнулся. Почему-то у меня есть подозрение, что если мы говорим о коррупции в государстве, то это могут быть люди, которые давали присягу, надев погоны. А у вас нет такого ощущения?» - задал вопрос Муратов.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, как выявить фальсификацию в деле Голунова.



