Гематолог предупредила о риске тромбоза после COVID-19 в легкой форме

Медик предупредила, что после заболевания повышается густота крови, и даже молодые пациенты после легкого COVID-19 рискуют получить диагноз «тромбоз» или «инсульт».

«То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — подчеркнула Ким.

Гематолог отметила, что тромбообразование всегда опасно, однако если тромб образовался в головном мозге, это может грозить возникновением инсульта, пишет РИА ФАН.

«В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — добавила врач.

Ким подчеркнула, что для предотвращения постковидного тромбообразования можно принимать разжижающие кровь препараты, пишет «Свободная пресса». Считается, что терапию антикоагулянтами следует продолжать в течение трех месяцев после заболевания, однако назначить такое лечение должен специалист.

Гематолог добавила, что риску повышенного тромбообразования после коронавируса наиболее подвержены пациенты, у которых ранее были проблемы с сосудами.

