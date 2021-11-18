Гематолог предупредила о риске тромбоза после COVID-19 в легкой форме
Нарушение свертываемости крови и возникновение тромбов может настигнуть даже пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. Об этом заявила врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким в интервью радио Sputnik.
Медик предупредила, что после заболевания повышается густота крови, и даже молодые пациенты после легкого COVID-19 рискуют получить диагноз «тромбоз» или «инсульт».
«То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — подчеркнула Ким.
Гематолог отметила, что тромбообразование всегда опасно, однако если тромб образовался в головном мозге, это может грозить возникновением инсульта, пишет РИА ФАН.
«В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — добавила врач.
Ким подчеркнула, что для предотвращения постковидного тромбообразования можно принимать разжижающие кровь препараты, пишет «Свободная пресса». Считается, что терапию антикоагулянтами следует продолжать в течение трех месяцев после заболевания, однако назначить такое лечение должен специалист.
Гематолог добавила, что риску повышенного тромбообразования после коронавируса наиболее подвержены пациенты, у которых ранее были проблемы с сосудами.
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