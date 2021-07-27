Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется», - подчеркнул вирусолог в эфире радиостанции «Вести FM».

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что 100 миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю, этого достаточно для достижения коллективного иммунитета в России.

