Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
Переболевшим коронавирусом пациентам при появлении пятен перед глазами нужно срочно обратиться к врачу. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
По его словам, необходимо очень внимательно относиться к своему зрению.
«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется», - подчеркнул вирусолог в эфире радиостанции «Вести FM».
Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что 100 миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю, этого достаточно для достижения коллективного иммунитета в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
- В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети
- СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
- СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии
- Путин заявил о необходимости сбалансированных шагов по борьбе с инфляцией
- Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
- Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов
- «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
- Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
- Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru