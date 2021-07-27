Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах

Переболевшим коронавирусом пациентам при появлении пятен перед глазами нужно срочно обратиться к врачу. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, необходимо очень внимательно относиться к своему зрению.

Беззащитные. Врач рассказала, кому в первую очередь нужна вакцинация

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется», - подчеркнул вирусолог в эфире радиостанции «Вести FM».

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что 100 миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю, этого достаточно для достижения коллективного иммунитета в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры