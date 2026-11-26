По его словам, для того, чтобы занимать лидирующие позиции в сфере ИИ, следует не только создавать передовые решения, но и максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.

Глава государства указал, что под эту задачу необходимо перестроить управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу, подчеркнул Путин.

«Именно в такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта... утвердить национальный план действий в этой сфере», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что цифровые платформы и ИИ совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в госуправлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

