Путин предложил обновить Нацстратегию развития ИИ
Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2036 года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для того, чтобы занимать лидирующие позиции в сфере ИИ, следует не только создавать передовые решения, но и максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.
Глава государства указал, что под эту задачу необходимо перестроить управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу, подчеркнул Путин.
«Именно в такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта... утвердить национальный план действий в этой сфере», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что цифровые платформы и ИИ совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в госуправлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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