«Не хватает денег»: Возможность перевода маткапитала в ПДС не обрадует россиян
Большинству семей с детьми средства нужны здесь и сейчас, а не через 20 лет, пусть и с доходом, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Родителям маленьких детей деньги нужны практически всегда, и позволить себе вложить средства маткапитала в программу долгосрочных сбережений (ПДС) смогут далеко не все, а нестабильная экономическая ситуация еще больше снижает привлекательность этой возможности, рассказал НСН экономист Денис Ракша.
Семьям с детьми хотят разрешить переводить часть средств материнского капитала на счета ПДС, пишут «Известия» со ссылкой на президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова. У Минфина, Минэка и Центробанка возражений против этой идеи нет, но инициатива все еще обсуждается. Ракша считает, что оценить привлекательность этого нововведения пока сложно, однако он уверен, что лишь небольшая часть обладателей сертификатов захочет воспользоваться такой возможностью.
«Пока мы не посмотрим вживую на то, как это работает, мы не узнаем, насколько это будет востребовано. Но по моим личным ощущениям, большинство семей будут пытаться потратить эти средства здесь и сейчас. Только небольшая часть воспользуется этой новой возможностью. Если у них сейчас не "горит" использовать средства, то они смогут положить маткапитал в долгосрочные сбережения. Но семьи с детьми — это такая категория, у которой всегда не хватает денег. Если они нуждаются в улучшении жилищных условий, то не будут откладывать эту возможность на 20 лет, чтобы получить иллюзорный доход. Так что не думаю, что будет большой спрос на это. Тем более мы же не знаем, на каких условиях, куда будут инвестироваться эти долгосрочные сбережения, какую доходность они будут иметь, какая будет инфляция. Эти сбережения — долгосрочные, а что будет в долгосрочной перспективе, сейчас непонятно никому. Поэтому для многих лучше потратить маткапитал здесь и сейчас», — объяснил эксперт.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что сферы использования материнского капитала необходимо расширять. Она рассказала НСН, что сертификат должен быть инструментом повышения качества жизни семьи, поэтому родителям нужно дать возможность погашать этими средствами кредиты, приобретать автомобили, тратить на дорогостоящее лечение или другие насущные потребности.
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