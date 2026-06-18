Родителям маленьких детей деньги нужны практически всегда, и позволить себе вложить средства маткапитала в программу долгосрочных сбережений (ПДС) смогут далеко не все, а нестабильная экономическая ситуация еще больше снижает привлекательность этой возможности, рассказал НСН экономист Денис Ракша.

Семьям с детьми хотят разрешить переводить часть средств материнского капитала на счета ПДС, пишут «Известия» со ссылкой на президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова. У Минфина, Минэка и Центробанка возражений против этой идеи нет, но инициатива все еще обсуждается. Ракша считает, что оценить привлекательность этого нововведения пока сложно, однако он уверен, что лишь небольшая часть обладателей сертификатов захочет воспользоваться такой возможностью.