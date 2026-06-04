Граждане РФ могут использовать свои замороженные пенсионные накопления уже сейчас, поэтому их официальный перевод в программу долгосрочных сбережений только посеет панику, но ничего не изменит, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.



ВЭБ.РФ и правительство России разрабатывают законопроект, предусматривающий возможность автоматически конвертировать накопления россиян, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) в рамках тех фондах, где они находятся. Об этом сообщил РБК с ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.



Эти накопления формировались у работавших россиян в период с 2002 по 2013 год. Из-за заморозки, действующей с 2014 года, страховые взносы идут только на страховую пенсию, но средства продолжают инвестироваться и принадлежат гражданам. На данный момент их можно получить в виде единовременной выплаты мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет при наличии минимального стажа и пенсионных баллов. С 2024 года можно обратиться в негосударственный пенсионный фонд и перевести свои средства в Программу долгосрочных сбережений. Делягин подчеркнул, что новая инициатива правительства дублирует существующие законы.