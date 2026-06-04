Ужас и недоумение: В Госдуме удивились пенсионному плану Минфина для россиян
Правительство дублирует существующие законы и вызывает у населения вопросы, заявил НСН Михаил Делягин.
Граждане РФ могут использовать свои замороженные пенсионные накопления уже сейчас, поэтому их официальный перевод в программу долгосрочных сбережений только посеет панику, но ничего не изменит, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.
ВЭБ.РФ и правительство России разрабатывают законопроект, предусматривающий возможность автоматически конвертировать накопления россиян, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) в рамках тех фондах, где они находятся. Об этом сообщил РБК с ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.
Эти накопления формировались у работавших россиян в период с 2002 по 2013 год. Из-за заморозки, действующей с 2014 года, страховые взносы идут только на страховую пенсию, но средства продолжают инвестироваться и принадлежат гражданам. На данный момент их можно получить в виде единовременной выплаты мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет при наличии минимального стажа и пенсионных баллов. С 2024 года можно обратиться в негосударственный пенсионный фонд и перевести свои средства в Программу долгосрочных сбережений. Делягин подчеркнул, что новая инициатива правительства дублирует существующие законы.
«Эти деньги большинство людей считают украденными. Если их можно конвертировать во что-либо полезное, то это, конечно, большой плюс. Однако уже есть схема, которая позволяет людям воспользоваться своими деньгами, которые они привыкли считать пропавшими. Да, не сразу, а по достижении предпенсионного возраста. Но, тем не менее, это достаточно понятный и корректный механизм. Зачем нужно создавать новую какую-то программу, когда уже есть способ, который позволяет гражданам спасти свои деньги и вытащить их из ненасытной глотки либералов? Это не очень понятно. Такие перемены всегда вызывают у населения большие опасения и подозрения, что произойдут последующие заморозки и так далее. Но тут надо посмотреть, когда появится уже что-то конкретное от Минфина и правительства. Я пока поделился своим недоумением, я понял, что любая активность Минфина вызывает у людей ужас и желание спрятаться», — указал он.
Ранее Делягин объяснил НСН, почему вклады россиян не заморозят.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Дурацкая идея»: Константин Эрнст предрек закат вертикального кино
- Ужас и недоумение: В Госдуме удивились пенсионному плану Минфина для россиян
- Власти Самары опровергли данные о массовом отравлении детей в школьном лагере
- Оружие за бананы: Почему России выгодно прощать долги бедным странам
- «Сигнал с GPS»: В Росгвардии раскрыли, как модернизировали систему охраны
- Без юристов и айтишников: Где российская экономика возьмет кадровые резервы
- В России появится Союз силовых видов спорта
- В Росгвардии раскрыли, как сегодня защищают детские лагеря
- Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизе
- Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми