При переходе из Соцфонда в НПФ надо обязательно дождаться периода зачисления средств на счет, иначе инвестиционный доход будет потерян. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В 2025 году россияне понесли потери инвестиционного дохода в 2,7 млрд рублей из-за досрочной смены пенсионного фонда, пишет РБК со ссылкой на Банк России. Так, прошлый год стал рекордным по масштабам «миграции» граждан из Соцфонда в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), куда они перевели 119 млрд рублей. Отмечается, что на это повлияла программа долгосрочных сбережений (ПДС), по которой деньги можно будет забрать через 15 лет. Сафонов раскрыл, как не потерять деньги при переходе.

«Если вы поместили деньги в НПФ, то сменить его без потери инвестиционного дохода сможете только через 5 лет. Поэтому размер инвестиционных потерь зависит от того, в какой период вы решили произвести переход. Рассчитать инвестиционные потери конкретного человека невозможно, потому что мы не знаем, сколько средств у него лежит, и какой инвестиционный пакет использует его НПФ. Соцфонд передает ваши деньги в ВЭБ.РФ, а у них нет вот этого пятилетнего периода. Как деньги там оказались с 2014 года, так они там и лежат. Вы можете потерять деньги, если начался финансовый год - это период отсчета. И если вы не дождались окончания этого года и перешли из ВЭБ.РФ в НПФ, тогда вы потеряли инвестиционный доход. Поэтому надо обязательно дождаться зачисления на счет. Но пока ВЭБ.РФ практически ни разу не проигрывал за этот период по отношению к НПФ, а иногда даже выигрывал», - рассказал он.