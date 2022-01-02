Путин и Эрдоган подтвердили сотрудничество между Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону подвели итоги двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«(Главы государств – прим. НСН) подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится на сайте.
Лидеры стран также обсудили предложения Москвы к договору о безопасности. Россия ожидает реакции США и НАТО свои инициативы, требующие подписания юридически оформленных гарантий безопасности РФ.
Среди тем беседы также были ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что опосредованное участие в конфликте может принять и Турция, если пойдет на какие-то договоренности с США.
«Непосредственно на Украину Турция своих войск не пошлет. Турки не примут участие. Хотя учитывая, что Эрдоган - человек “себе на уме” и если он, допустим, договорится о чем-то с США, то турки могут активизировать свои прокси и в Сирии, и в Закавказье, чтобы “растащить” силы РФ», - подытожил бывший министр обороны ДНР.
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