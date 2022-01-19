Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

Как отметил Калын, Анкара «готова выступить в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом, пишет Ura.ru.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — подчеркнул представитель турецкого президента.

Кроме того, в ближайшие несколько недель Эрдоган планирует отправиться на Украину, отмечает РИА ФАН.

