Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы «уладить разногласия» между странами. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает газета Sabah.

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Как отметил Калын, Анкара «готова выступить в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом, пишет Ura.ru.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — подчеркнул представитель турецкого президента.

Кроме того, в ближайшие несколько недель Эрдоган планирует отправиться на Украину, отмечает РИА ФАН.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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