«Теснит со всех сторон»: Турция поддержит Украину в войне с Россией

Востоковед Семен Багдасаров считает, что партнерские отношения Москвы с Анкарой не должны вводить в заблуждение относительно истинных планов Турции.

Турция выстраивает партнерские отношения с Россией ради своей выгоды, но в случае войны с Украиной поддержат именно Киев, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. По его словам, Турция, несмотря на связи с Москвой, не намерена игнорировать близкие отношения с Киевом.

«Они уже поддерживают Украину. А Bayraktar на вооружении украинской армии - это что такое? А новый Bayraktar ТБ2? На Донбассе его уже используют. А соглашение по сути стратегическое, которое говорит о совместных действиях в черноморско-азовском направлении? Конечно, Турция будет поддерживать Киев», - отметил Багдасаров.

По его словам, сегодня Турция активно притесняет Россию и по другим важным направлениям.

«За Турцией стоят США, Турция видит слабость позиции России по защите национальных интересов. Она понимает это и теснит нас со всех сторон – на Южном Кавказе, на украинском направлении, на Центральноазиатском направлении», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
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При этом турецкие власти продолжают выстраивать с российской стороной благоприятные отношения из-за получаемых выгод, подчеркнул Багдасаров.

﻿«А что не пытаться? Наш президент 6,5 миллиардов вкладывает туда каждый год, в Турцию, плохо ли? Мы на халяву 20 миллиардов долларов вкладываем в станцию «Аккую» и еще две станции там построим. Наши туристы едут туда. Мы собираемся на их истребитель поставлять двигатели и авионику. Мы поставили С-400, они первые учения провели – 300 километров от Севастополя», - объяснил востоковед.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.

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ФОТО: pxhere.com
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