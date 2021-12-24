«Теснит со всех сторон»: Турция поддержит Украину в войне с Россией

Турция выстраивает партнерские отношения с Россией ради своей выгоды, но в случае войны с Украиной поддержат именно Киев, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. По его словам, Турция, несмотря на связи с Москвой, не намерена игнорировать близкие отношения с Киевом.



«Они уже поддерживают Украину. А Bayraktar на вооружении украинской армии - это что такое? А новый Bayraktar ТБ2? На Донбассе его уже используют. А соглашение по сути стратегическое, которое говорит о совместных действиях в черноморско-азовском направлении? Конечно, Турция будет поддерживать Киев», - отметил Багдасаров.

По его словам, сегодня Турция активно притесняет Россию и по другим важным направлениям.

«За Турцией стоят США, Турция видит слабость позиции России по защите национальных интересов. Она понимает это и теснит нас со всех сторон – на Южном Кавказе, на украинском направлении, на Центральноазиатском направлении», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».