«Уберите Эрдогана»: Экономист оценил введение Турцией комиссии на хранение валюты
Президенту Турции Реджепу Эрдогану следует запретить вмешиваться в монетарную политику страны, заявил Денис Ракша.
Граждане Турции хотят держать свои сбережения в иностранной валюте из-за обвала турецкой лиры, но введение комиссии на хранение денег в банках в долларах и евро приведет страну к еще большему кризису, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Турции с 7 января 2022 года будет введена 1,5% комиссия на хранение денег в банках в долларах и евро. Часть вкладов в иностранной валюте турецкие власти начнут забирать из-за серьезного падения лиры в течение последних трех месяцев. Сумма комиссии будет рассчитываться к концу квартала на основе средних остатков.
«Экономике Турции это не поможет никак. Повлиять на ситуацию можно только одним способом – куда-нибудь убрать Эрдогана, который все вот это сотворил и будет продолжать творить. Больше там ничего сделать нельзя. Они могут начислять проценты на хранение валюты, изымать валюту, запрещать ее держать, запрещать ее покупать. Это все уже давно пройдено много раз в других странах и, собственно, никаких сюрпризов тут не будет, все заранее известно. Турецкая лира обваливается, действительно никто не хочет свои сбережения держать в лире, все пытаются их пристроить в доллары и евро. Обесцениваются бумажки, потому что у Эрдогана такая политика. Он считает, что чем больше денег он вкачает в экономику разными способами, тем больше этих денег получат национальные производители. А они произведут в свою очередь больше товаров, которые создадут правильный баланс спроса и предложения на рынке, и инфляция замедлится. Но все происходит с точностью до наоборот», - отметил Ракша.
По его словам, у Турции должен смениться президент, чтобы в стране произошли какие-то изменения.
«А поскольку Эрдоган человек упрямый и будет идти до конца, можно только его убрать в каком-то смысле из этой ситуации. Пока он остается президентом, все это будет продолжаться и кризис будет заходить все дальше и дальше. А какие там меры конкретно будут приниматься и сколько процентов будет начисляться на хранение валюты – это совершенно не важно. Можно было бы населению раздать деньги, компенсировав рост цен, но эти деньги еще больше ускорят инфляцию. Ничего нельзя сделать, можно только надавать Эрдогану по рукам и запретить вмешиваться в монетарную политику, но это невозможно», - подчеркнул экономист.
Ракша также рассказал о том, как отразится нововведение на России.
«Теоретически, если бы наши туристы ездили в Турцию отдыхать, им бы отдых обходился дешевле. У нас также есть турецкий экспорт в виде помидоров, лимонов и чего-то еще, и он тоже теоретически должен для наших покупателей обходиться дешевле. Все зависит от того, как заключены контракты. Если у турецких экспортеров и наших импортеров есть долгосрочные контракты, в которых прописана формула цены, то это никак не отразится. Поскольку формула цены, скорее всего, сглаживает эти колебания. А будет ли это обходится дешевле для наших покупателей – это вопрос», - резюмировал экономист.
В свою очередь независимый аналитик Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что введение комиссии на хранение денег в банках Турции в долларах и евро не окажет государству существенную поддержку.
«Скорее всего, это приведет к тому, что граждане предпочтут хранить валюту в наличных, чтобы избежать данного процента. Особенно учитывая то, что сейчас вклады в долларах и евро предоставляют очень маленькие проценты и, соответственно, в таком случае хранить средства на вкладе будет не выгодно. Турецкие монетарные власти сейчас придерживаются такой политики, которая привела к ослаблению национальной валюты. Плюс к этому наблюдается достаточно высокая инфляция в стране, и нужны соответствующие действия монетарных властей, чтобы остановить те процессы, которыеидут сейчас», - сказал Зварич.
Ранее профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН отмечал, что в Турции нет беспорядков или паники из-за падения курса местной валюты, благодаря которому страна сейчас стала крайне привлекательной для туристов.
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