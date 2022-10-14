Путин: в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены

В течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

По его словам, Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек.