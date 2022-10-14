Путин: в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены

В течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

По его словам, Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек.

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«Сейчас уже мобилизовано 222 тыс. человек», - отметил президент.

Он также подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о переговорах с президентом США Джо Байденом, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:АстанаМинобороны РФМобилизацияВладимир Путин
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