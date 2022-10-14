Путин: в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены
В течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают РИА Новости.
По его словам, Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек.
«Сейчас уже мобилизовано 222 тыс. человек», - отметил президент.
Он также подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.
Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о переговорах с президентом США Джо Байденом, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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