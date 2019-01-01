Два школьника в России набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Два школьника, из Тульской и Свердловской областей, набрали высший балл сразу по четырём предметам ЕГЭ. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он отметил, что результаты тестирования вполне сопоставимы с прошлогодними, и в целом говорят о стабильности ЕГЭ. Кроме того, по его словам, повышается число «стобалльников».

Добавим, 400 баллов набрала школьница из Свердловской области Анастасия Пределина. Она сдала на высший балл профильную математику, физику, русский язык и информатику. Такой же результат с тем же набором предметов показал выпускник из Тульской области Даниил Дрябин.