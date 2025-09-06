Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион за 1,5 миллиона рублей

На аукцион «Русское искусство. XVIII–XXI век. Живопись, графика, скульптура» выставили рисунок Виктора Цоя со стартовой ценой в 1,5 миллиона рублей, информация представлена на сайте аукционного дома «Первые имена».

Уточняется, что рисунок был частью коллекции фотографа Сергея Борисова. Работа исполнена на картоне в смешанной технике, Цой нарисовал изображение в 80-х годах.

Ожидается, что рисунок с красным квадратным человечком будет куплен по цене от 2,5 до 6 миллионов рублей.

В 2024 году рисунок Цоя продали на аукционе Vladey за 8 миллионов рублей. При этом лот установил мировой рекорд, поскольку его стоимость превысила ожидания в пять раз, напоминает «Радиоточка НСН».

