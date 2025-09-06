BadComedian попал в базу сайта «Миротворец»

Блогера и кинокритика Евгения Баженова (BadComedian) внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России), следует из данных ресурса.

Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»

Баженов попал в списки из-за «распространения российских нарративов» и «манипулирования общественно значимой информацией».

По данным сайта, блогер числится в базе с сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что на «Миротворец» внесли сведения о певце, заслуженном артисте РФ Михаиле Шуфутинском.

ФОТО: Википедия // Okras
ТЕГИ:МиротворецБлогеры

