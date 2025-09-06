Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума
США в июле купили российских соевых бобов на рекордную сумму - $16,8 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения американской статслужбы.
Соединенные Штаты около полутора лет не закупали соевые бобы в России. В мае после перерыва поставки возобновили, было ввезено продукции на $4,9 млн. Уже в июле США импортировали бобов на $16,8 млн. Это стало абсолютным максимумом за все время двусторонней торговли.
Всего Вашингтон в июле приобрел таких товаров за рубежом на $61,3 млн. Основными экспортерами стали Аргентина с объемом в $20,2 млн, Канада ($20,1 млн), Россия, Украина ($3,1 млн) и Уругвай ($819 тысяч).
Между тем Китай за первый квартал 2025 года нарастил импорт сока из России почти до 470 тонн на $380 тысяч.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чукотка стала регионом-лидером по заболеваемости ВИЧ
- Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино
- Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума
- В Херсонской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ
- Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию
- BadComedian попал в базу сайта «Миротворец»
- Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден
- СМИ: ЕС обсудит в Вашингтоне новые санкции против России
- Песков: Мир находится в транзитарном периоде
- Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru