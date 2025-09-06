Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию после повышения американских торговых пошлин. Об этом рассказал премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Как отметил политик, Лаос поставляет в Соединенные Штаты в том числе сельхозпродукцию, но может поставлять эти товары и в другие страны. Республика поставляет кофе как в США, так и в РФ, и объемы импорта в Россию могут вырасти.

«Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию», - подчеркнул Сипхандон.

Между тем кофе сортов робуста и арабика стал лидером по росту цен среди товаров в августе. Так, робуста за месяц подорожала в 1,5 раза, арабика- на 29%.

