«Не карать, а помогать». Сенатор о борьбе с низкой подготовкой учителей к ЕГЭ

15-20 процентов российских учителей имеют недостаточный для выполнения работы Единого государственного экзамена уровень предметной подготовки. Об этом на пресс-конференции НСН рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ссылаясь на данные Рособрнадзора.

Более того, у 50 процентов учителей обнаружили невысокий уровень методической подготовки, а у 80 процентов - слабый уровень владения приемами объективного оценивания результатов обучения, отметила сенатор. Бороться с такой статистикой законодатель считает нужным путем выявления слабых мест и предоставления возможности педагогам их исправить, а на наказывая плохо подготовленных учителей.

«Важно уважение к учителю. Иногда не вина учителя, а его беда, что где-то наши программы подготовки педагогов немного запаздывают за требованиями времени. Надо ее карать и наказать, а выявить и помочь. Не нужно сейчас всех карать и казнить, нужно помочь, потому что они по зову сердца пришли в школу. Если мы скажем, что есть потенциал, траектория, вот такие возможности, вот мы выявили слабые стороны, сильные. Конечно, тогда результат будет», — рассказала сенатор.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Лилия Гумерова предложила отказаться от видеокамер в пользу кондиционеров в аудиториях сдачи единого госэкзамена.

