ЕГЭ в России станет индивидуальным

Российское правительство намерено сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Об этом говорится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, пишут «Известия».

В нет отмечается, что экзамены будут переведены в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов, отмечает RT.

В правительстве полагают, что переход на новые правила решит проблему списывания и уменьшит число критиков ЕГЭ.

В настоящее время ЕГЭ и ОГЭ выпускники сдают письменно, бланк они заполняют черной гелевой ручкой. После завершения экзамена работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, развернутые ответы — эксперты.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила отказаться от видеокамер на ЕГЭ ради кондиционеров.











