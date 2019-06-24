Рособрнадзор объявил сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор анонсировал сбор предложений по изменению единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает АГН Москва.

Внести идеи по реформированию экзамена предлагается ученикам, родителям и учителям. Все материалы по данной теме традиционно можно прислать на почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

Как отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, за последние годы удалось сделать многое для упрощения процедуры ЕГЭ, а также её прозрачности.

Ранее российское правительство заявило о намерении сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН дал оценку этой идее, а также объяснил, почему нельзя отменить ЕГЭ и вернуть прежнюю форму экзаменов в России.

В то же время в Госдуме фракция ЛДПР выступила с инициативой отменить, как ЕГЭ, так и обычные экзамены. Как рассказал зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов, достойной альтернативой испытаниям могут стать предпрофильные классы, выбор профилизации, и последующие задания в вузах. По его словам, подобная практика используется в ряде российских регионов, пишет «Утро.ру».



