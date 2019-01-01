Общество

Путин установил рекорд на ЕГЭ в Томской области

23 июня19:30

Однофамилец президента РФ Александр Путин из Томской области получил рекордные 100 баллов на трех видах ЕГЭ, сообщает «Московский комсомолец».

Одиннадцатиклассник Путин получил лучший результат в регионе. Учащийся Северской гимназии сдавал ЕГЭ по физике и математике и русскому языку. Выпускник планирует поступать в МФТИ.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ.

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