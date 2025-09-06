Минтруд: Работники с 2026 года смогут получить до миллиона рублей за рождение детей

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка, сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно», - сказал он РИА Новости на полях Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

Как подчеркнул Абрамов, работодателям также более выгодно предоставлять проверенному сотрудника возможность декретного отпуска.

Ранее сообщалось, что в 2024 году женщины в России находились в декретном отпуске в среднем два года и один месяц, что стало минимальным сроком с 2011 года, напоминает «Радиоточка НСН».

