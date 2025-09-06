Минтруд: Работники с 2026 года смогут получить до миллиона рублей за рождение детей

«Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно», - сказал он РИА Новости на полях Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

Как подчеркнул Абрамов, работодателям также более выгодно предоставлять проверенному сотрудника возможность декретного отпуска.

Ранее сообщалось, что в 2024 году женщины в России находились в декретном отпуске в среднем два года и один месяц, что стало минимальным сроком с 2011 года, напоминает «Радиоточка НСН».

