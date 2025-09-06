Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.

Как отметил Михалков, кино «создало Америку».

«Во времена Великой депрессии американский полицейский в темных очках, с раздвинутыми ногами и сцепленными руками за спиной пришел в Америку из кино, а не наоборот. И это действительно во многом спасло Америку в эти тяжелые моменты», — цитирует кинематографиста РБК.

По словам Михалкова, кино из США научило своего зрителя и большую часть мира считать, что оно является лучшим на планете. Это достойно «огромного уважения», и Михалков «мечтал бы, чтобы было так же и у нас».

Ранее режиссер предложил ввести в России квоты на кино из США по примеру Франции и Китая.

