Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино
Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.
Как отметил Михалков, кино «создало Америку».
«Во времена Великой депрессии американский полицейский в темных очках, с раздвинутыми ногами и сцепленными руками за спиной пришел в Америку из кино, а не наоборот. И это действительно во многом спасло Америку в эти тяжелые моменты», — цитирует кинематографиста РБК.
По словам Михалкова, кино из США научило своего зрителя и большую часть мира считать, что оно является лучшим на планете. Это достойно «огромного уважения», и Михалков «мечтал бы, чтобы было так же и у нас».
Ранее режиссер предложил ввести в России квоты на кино из США по примеру Франции и Китая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чукотка стала регионом-лидером по заболеваемости ВИЧ
- Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино
- Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума
- В Херсонской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ
- Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию
- BadComedian попал в базу сайта «Миротворец»
- Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден
- СМИ: ЕС обсудит в Вашингтоне новые санкции против России
- Песков: Мир находится в транзитарном периоде
- Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru