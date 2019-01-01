Онищенко о ЕГЭ: Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН поддержал идею российского правительства сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. По его словам, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать существующий экзамен без отмены формата.

«Это в какой-то мере ответ на продолжающуюся может где-то и искреннюю, а где-то ангажированную идеологию, что “ЕГЭ – это все, наш конец”. Мы же уже 12 лет этим занимаемся. Говорят: “Давайте вернем наш обычный экзамен”. Мы недавно обсуждали этот вопрос. Этого делать нельзя хотя бы потому, что в школы уже пришло другое поколение учителей, которые даже не знают, как организовать обычный экзамен. Поэтому эту систему надо совершенствовать во всех направлениях. Как базовая скрининговая оценка знания она, безусловно, нужна. Но когда выпускник поступает в медицинский вуз, мы, например, добились того, что кроме этого он еще и проходит собеседование. Это по существу тот экзамен, который раньше сдавался», - рассказал он

Онищенко также добавил, что экзамены действительно нуждаются в изменении. Озвученные правительством предложения помогут отладить механизм отбора способных к конкретным профессиям выпускников, считает зампред.

«Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия. Посчитали, выше определенной отметки баллов проходят, ниже не проходят, но это не совсем верно. Потому что можно, как компьютер запоминать все, знать все учебники, но не быть готовым даже в самом первом приближении быть медиком. Тут еще нужно определенный психотип иметь. Как раз этот экзамен дополняет. Я в этом году попробовал на показательном уроке. Для меня это, конечно, не восприятие школьника, но тем не менее, мне долго читали инструкцию в какую клетку какую букву ставить. В данном случае мы через возможности технологий будем индивидуализировать. Это шаг вперед. Это продолжение пути. Но просто тупой возврат все отменить, садиться и заниматься субъективизмом. Так что это правильно, нужно и это шаг к совершенствованию. Риски есть везде. Если бояться, то можно вообще из дома не выходить и книжки не читать», - заключил собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН заявил, что нагнетание обстановки во время подготовки к ЕГЭ накладывается на период полового созревания у подростков. И это во многом усиливает нервозность выпускников . Он призвал поэтапно и размеренно готовить школьников к сдаче экзаменов, чтобы не спровоцировать нервный срыв и не довести до трагедии.

