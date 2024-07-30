«Никаких прав!»: Адвокат Айвар объяснила, что получат сто детей Дурова
Клиники обещают детей от Бреда Питта и других знаменитостей, а «тетки-дуры» верят в это, посетовала в эфире НСН Людмила Айвар.
Сто гипотетических детей миллиардера Павла Дурова не будут иметь никаких прав на его состояние, если он сам этого не захочет, объяснила в интервью НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что 15 лет назад по просьбе друга сдал в клинике большое количество спермы, благодаря чему в 12 странах мира родилось более 100 детей. При этом бизнесмен отметил, что его «замороженная сперма» еще доступна в одной из клиник для желающих завести детей с помощью ЭКО.
«Когда донор сдает биоматериал, он утрачивает права на полученный результат. Если сам Павел Дуров не захочет кого-то взять и признать в качестве отца, у этих детей нет никаких прав, как и у самого Дурова не наступает никаких обязанностей, кроме морально-этических. Если он признает ребенка и будет записан отцом в свидетельстве о рождении, наступает право на наследство, содержание и получение алиментов. В ином случае все, кто рожден через ЭКО и донорство спермы, не приобретают никаких прав по отношению к Дурову», - сказала Айвар.
При этом она предостерегла от обмана женщин, мечтающих родить от Бреда Питта и других знаменитостей.
«Я знаю истории, когда женщины, которые хотели иметь ребенка от Бреда Питта, платили большие деньги, и им рассказывали, что сейчас мы вас оплодотворим его спермой и вообще, мы привезем вам из Америки сперму любой знаменитости. Некоторые тетки-дуры велись на это и в их представлении рожали от Бреда Питта», - заключила собеседница НСН.
Миллиардер Илон Маск, который, по данным СМИ, является отцом 12 детей, пошутил о рекорде Дурова, написав в соцсети Х: «Уровень новичка - Чингисхан», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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