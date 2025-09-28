Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами

По словам Дурова, после анализа каналов, указанных французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько из них, нарушавших правила платформы, и удалила их. Вскоре после этого был получен второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых, как отметил Дуров, были легитимными и полностью соответствовали правилам Telegram. Их единственным общим признаком было выражение политических взглядов, неугодных правительствам Франции и Молдавии.

Дуров заявил, что Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность платформы принципам свободы слова и отказ от удаления контента по политическим мотивам. Он также пообещал и далее разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью введения цензуры.

Ранее в Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы в стране, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».