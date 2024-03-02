Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь
Проверки алкоголя в розничных сетях возобновят в России по инициативе Росалкогольтабакконтроля. Эксперты поддерживают ужесточение борьбы с фальсификатом.
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России устраивать контрольные закупки алкоголя в магазинах. Отмечается, что теперь ведомство сможет устраивать соответствующие закупки для проверки алкоголя без согласования с прокуратурой, пишет РБК.
Ранее трёхлетний ребёнок отравился алкоголем и впал в кому в Выборге Ленинградской области, перепутав на дне рождения взрослых воду с водкой, сообщает портал 78.ru.
В России впервые за 10 лет начало расти количество людей с алкогольной зависимостью, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.
По данным Росстата, с 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось вдвое, со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако уже в 2022 году стало 54 200 таких пациентов, причем 12 900 из них - с алкогольным психозом.
Это произошло на фоне тяжелой геополитической ситуации в мире, социально-экономических потрясений и пандемии, считают эксперты.
Россияне стали покупать меньше водки, отдавая предпочтение джину, текиле и рому и виски, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.
«Людям интересно что-то другое попробовать. В связи с тем, что коктейли консервированные у нас практически уходят после 1 мая, потому что продавать их по новым ставкам акциза будет нереально… Акцент больше будет на продажу крепких напитков в бутылках, из которых потом будут делать коктейли. Продажи джина тут точно вырастут. Что касается виски – здесь устойчивый тренд, но поле еще не пахано, поэтому это будет долго развиваться. Плюс ром, текила… Текила – это тренд номер один в мире по объему роста. В США, Европе текила увеличивается в год десятками процентов по объему продаж. К нам это тоже придет», - сказал Шапкин.
Возобновление проверок алкоголя поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. О необходимости внеплановых проверок не только крепких спиртных напитков, но и производителей пива и сидра он заявил в пресс-центре НСН.
«Нужно отменить мораторий и вернуть проверки, связанные с производством подобного рода напитков. Правительство РФ своим 336 постановлением исключило возможность проведения внеплановых проверок, причем тотально. Проверки несколько раз, по моим данным, пытались инициировать, но они отвергались по причине того, что прокуратура не находила оснований. Для того, чтобы проверить сегодня во внеплановом порядке подобного рода производства, нужны либо тяжкий вред здоровью, либо смерть», - сказал Куринный.
На этом фоне Минпромторг предложил узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите.
Отмечается, что заведениям нужно будет получать лицензию на реализацию этих напитков, передают «Известия». С одной стороны, это подхлестнет создание новых рынков, поддержит подобные точки продаж, уверяет ведомство. С другой, Минфин пока идею счел необоснованной.
Также ведомства разошлись в вопросе продажи алкоголя онлайн. Несколько месяцев власти обсуждают этот вопрос. Профильные ведомства приводят аргументы «за» и «против», специалисты прогнозируют последствия. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов. А помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не поддерживает предложение разрешить интернет-торговлю алкоголем, передает «Радиоточка НСН».
Число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, нововведение позволит сократить долю фальсификата. Об этом НСН заявил генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин.
«Помогать государству бороться с фальсификатом должны легальные игроки, которые покажут потребителю, сколько на самом деле стоит легальная продукция, которые будут нести ответственность за это. Если же их не допускать на этот рынок, править бал будут нечистые на руку торговцы. В этом и цель законопроекта — бороться с фальсификатом», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Минфин проиндексирует акцизы на спиртное, сигареты и автомобили, причем выше, чем планировалось ранее. С 1 мая сборы вырастут вместо 4 на 5%. Более того, для слабого алкоголя министерство изменило подход к расчету акцизов. Так, ведомство предложило взимать с этого спиртного сбор, исходя из объема тары, то есть за один литр самого напитка. Предполагается, что за этот объем придется заплатить 141 рубль. В ноябре соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
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