Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь

Ранее трёхлетний ребёнок отравился алкоголем и впал в кому в Выборге Ленинградской области, перепутав на дне рождения взрослых воду с водкой, сообщает портал 78.ru.



В России впервые за 10 лет начало расти количество людей с алкогольной зависимостью, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.

По данным Росстата, с 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось вдвое, со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако уже в 2022 году стало 54 200 таких пациентов, причем 12 900 из них - с алкогольным психозом.



Это произошло на фоне тяжелой геополитической ситуации в мире, социально-экономических потрясений и пандемии, считают эксперты.