В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России устраивать контрольные закупки алкоголя в магазинах, пишет РБК.
Отмечается, что теперь ведомство сможет устраивать соответствующие закупки для проверки алкоголя без согласования с прокуратурой.
Если по итогам проверки алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, то у таких импортеров будут проводить другие внеплановые проверки уже по согласованию с прокуратурой.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не все участники рынка успели подготовиться к новым условиям маркировки разливного пива, производители и без того сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru