В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества

Отмечается, что теперь ведомство сможет устраивать соответствующие закупки для проверки алкоголя без согласования с прокуратурой.

Если по итогам проверки алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, то у таких импортеров будут проводить другие внеплановые проверки уже по согласованию с прокуратурой.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не все участники рынка успели подготовиться к новым условиям маркировки разливного пива, производители и без того сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%.

