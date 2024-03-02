В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России устраивать контрольные закупки алкоголя в магазинах, пишет РБК.

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Отмечается, что теперь ведомство сможет устраивать соответствующие закупки для проверки алкоголя без согласования с прокуратурой.

Если по итогам проверки алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, то у таких импортеров будут проводить другие внеплановые проверки уже по согласованию с прокуратурой.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не все участники рынка успели подготовиться к новым условиям маркировки разливного пива, производители и без того сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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