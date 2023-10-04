«Минздрав против Минфина»: В России спорят о легализации онлайн-продажи алкоголя
Несколько месяцев власти обсуждают возможную онлайн-торговлю алкоголем. Мнения разделились не только в ведомствах и министерствах но и в отрасли.
Несколько месяцев власти обсуждают возможную онлайн-торговлю алкоголем. Профильные ведомства приводят аргументы «за» и «против», специалисты прогнозируют последствия.
В середине июня в правительство направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. Этой деятельностью смогут заниматься, компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку градусных напитков, либо лицензию на ее розничную продажу при условии включения сайта продавца в специальный реестр.
Буквально накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов. Он отметил, что в настоящее время в интернете продается много поддельного алкоголя, и власти пока не могут установить контроль за этой сферой.
«Есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», – заключил глава Минфина.
Ему поспешили ответить в Минздраве. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не поддерживает предложение разрешить интернет-торговлю алкоголем. По его словам, это сделает алкогольные напитки более доступными, что приведёт к росту продаж, а также потребления, в том числе несовершеннолетними.
Он также напомнил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний и употребление таких напитков вызывает повышение смертности. Это значит, что более доступный алкоголь может оказать негативное влияние на демографию.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) также не поддержала инициативу, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В ассоциации отметили, что продажа алкоголя в интернете остается «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», что создает риски «расцвета» нелегальной продукции, а это навредит потребителям.
При этом Минпромторг идею поддержал, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов ТАСС.
«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива», — указал Евтухов.
По словам замминистра, в стране есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции, а также снижения ее потребления россиянами.
В отрасли также встретили идею неоднозначно. Генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил НСН, что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений.
«Я считаю неправильным, что интернет-торговлей должны заниматься компании, имеющие розничную лицензию. В России десятки тысяч компаний, у которых есть такая лицензия. Невозможно контролировать этот рынок, число игроков онлайн-торговли должно быть разумно ограничено, иначе будет множество нарушений. Считаю, что интернет-торговлей должны заниматься компании, обладающие только оптовыми лицензиями, интернет-лицензии позволят им осуществлять розничную торговлю», — сказал Каширин.
При этом собеседник НСН согласился с тем, что нововведение позволит сократить долю фальсификата.
В заочную перепалку с ним вступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, который сказал НСН, что легализация онлайн-продаж алкоголя даст зеленый свет мелким компаниям, которые благодаря отсутствию механизма контроля смогут реализовывать некачественную продукцию.
«Я против онлайн-продажи алкоголя. Моя логика здесь четкая и простая: если мы хотим говорить про реализацию в интернете, то давайте наведем порядок в офлайн-процессе. Особенно в вопросах производства суррогатов, потому что у нас рынок, мягко говоря, перенасыщен всеми этими ядами и отравами. И онлайн-механизм, о котором нам сегодня говорят, никак не выводит процесс безопасности попадания алкоголя в руки детей. У нас сейчас онлайн-продажа [алкоголя] вообще запрещена. Но продают тоннами. Почему? Никто не контролирует. Мы сейчас для крупных игроков легализацию делаем, а те вообще пойдут во все тяжкие», - сказал Хамзаев.
В Госдуме вообще настороженно относятся к продаже алкоголя в целом. Продажу алкоголя в российских супермаркетах следует запретить, разрешив реализацию спиртного только в специализированных магазинах. С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР.
Парламентарии считают, что инициатива позволит исключить спонтанное приобретение крепких напитков и снизить объем потребляемого покупателями супермаркетов спиртного. В ЛДПР также отметили, что законопроект снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкогольных напитков детям.
С другой стороны, запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в интервью НСН. По его словам, сначала нужно определить, каким образом нужно будет продавать в алкомаркетах отдельно алкогольную и винодельческую продукции.
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