«Минздрав против Минфина»: В России спорят о легализации онлайн-продажи алкоголя

Он также напомнил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний и употребление таких напитков вызывает повышение смертности. Это значит, что более доступный алкоголь может оказать негативное влияние на демографию.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) также не поддержала инициативу, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В ассоциации отметили, что продажа алкоголя в интернете остается «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», что создает риски «расцвета» нелегальной продукции, а это навредит потребителям.

При этом Минпромторг идею поддержал, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов ТАСС.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива», — указал Евтухов.

По словам замминистра, в стране есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции, а также снижения ее потребления россиянами.

В отрасли также встретили идею неоднозначно. Генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил НСН, что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений.

«Я считаю неправильным, что интернет-торговлей должны заниматься компании, имеющие розничную лицензию. В России десятки тысяч компаний, у которых есть такая лицензия. Невозможно контролировать этот рынок, число игроков онлайн-торговли должно быть разумно ограничено, иначе будет множество нарушений. Считаю, что интернет-торговлей должны заниматься компании, обладающие только оптовыми лицензиями, интернет-лицензии позволят им осуществлять розничную торговлю», — сказал Каширин.

При этом собеседник НСН согласился с тем, что нововведение позволит сократить долю фальсификата.

В заочную перепалку с ним вступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, который сказал НСН, что легализация онлайн-продаж алкоголя даст зеленый свет мелким компаниям, которые благодаря отсутствию механизма контроля смогут реализовывать некачественную продукцию.