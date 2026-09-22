ЕГЭ во многом искажает и разрушает систему общего среднего образования, изменение правил приема в российские вузы поможет снизить его вредное воздействие. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Минобрнауки предложило изменить правила приема в российские вузы на период с 1 марта 2027 года по сентябрь 2029 года, сообщает РБК. Так, согласно проекту приказа, вводятся дополнительные баллы «за индивидуальные достижения», если в перечне вступительных экзаменов есть математика, физика, химия, информатика или биология, абитуриент набрал по нему выше 60 баллов, но не использовал при поступлении. Кроме того, для зачисления на платное обучение нужно будет оплатить хотя бы один семестр, также расширяется перечень достижений, за которые начислят дополнительные баллы, и меняются правила учета олимпиад. Смолин одобрил введение баллов за индивидуальные достижения.

«Я поддерживаю введение дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Считаю, что ЕГЭ не учитывает всех факторов, связанных с образованием. Он во многом искажает и разрушает систему общего среднего образования. Ребята изучают только те предметы, которые собираются сдавать в форме ЕГЭ. Надо понять, о каких именно индивидуальных достижениях пойдет речь, но в целом я считаю, что некоторые отступления от ЕГЭ как единственного критерия для приема в вузы — это правильно. Вообще ЕГЭ был изначально введен в самой жесткой форме. Даже в тех странах, с которых мы его списали, например, в США, каждый университет сам принимает решения, какие факторы, помимо национального тестирования, надо учитывать, вплоть до спортивных достижений», — сказал Смолин.

Введение новшеств до сентября 2029 года собеседник НСН объяснил желанием властей провести эксперимент.

«Думаю, что это попытка провести эксперимент и понять, что из этого получится. Дальше его либо продлят, либо отменят. Кроме того, в Госдуму неоднократно вносились законопроекты о возвращении ЕГЭ в добровольный режим для всех. Мы понимаем, что многие выберут ЕГЭ, это их право, но, по крайней мере, вредные последствия ЕГЭ уменьшатся», — добавил парламентарий.