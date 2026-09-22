Больше достижений: Депутат Смолин поддержал новшества для поступления в вузы
Изменение правил поступления в вузы практически не повлияет на проблему олимпиадников, сказал НСН Олег Смолин. В свою очередь Айрат Гибатдинов призвал в беседе с НСН ввести отдельные квоты для олимпиадников и детей участников СВО.
ЕГЭ во многом искажает и разрушает систему общего среднего образования, изменение правил приема в российские вузы поможет снизить его вредное воздействие. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Минобрнауки предложило изменить правила приема в российские вузы на период с 1 марта 2027 года по сентябрь 2029 года, сообщает РБК. Так, согласно проекту приказа, вводятся дополнительные баллы «за индивидуальные достижения», если в перечне вступительных экзаменов есть математика, физика, химия, информатика или биология, абитуриент набрал по нему выше 60 баллов, но не использовал при поступлении. Кроме того, для зачисления на платное обучение нужно будет оплатить хотя бы один семестр, также расширяется перечень достижений, за которые начислят дополнительные баллы, и меняются правила учета олимпиад. Смолин одобрил введение баллов за индивидуальные достижения.
«Я поддерживаю введение дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Считаю, что ЕГЭ не учитывает всех факторов, связанных с образованием. Он во многом искажает и разрушает систему общего среднего образования. Ребята изучают только те предметы, которые собираются сдавать в форме ЕГЭ. Надо понять, о каких именно индивидуальных достижениях пойдет речь, но в целом я считаю, что некоторые отступления от ЕГЭ как единственного критерия для приема в вузы — это правильно. Вообще ЕГЭ был изначально введен в самой жесткой форме. Даже в тех странах, с которых мы его списали, например, в США, каждый университет сам принимает решения, какие факторы, помимо национального тестирования, надо учитывать, вплоть до спортивных достижений», — сказал Смолин.
Введение новшеств до сентября 2029 года собеседник НСН объяснил желанием властей провести эксперимент.
«Думаю, что это попытка провести эксперимент и понять, что из этого получится. Дальше его либо продлят, либо отменят. Кроме того, в Госдуму неоднократно вносились законопроекты о возвращении ЕГЭ в добровольный режим для всех. Мы понимаем, что многие выберут ЕГЭ, это их право, но, по крайней мере, вредные последствия ЕГЭ уменьшатся», — добавил парламентарий.
Кроме того, Смолин отметил, что проблема олимпиадников затрагивает небольшое число абитуриентов.
«На проблему олимпиадников это серьезно не повлияет. Напомню, что в этом году количество стобалльников по ЕГЭ у нас увеличилось примерно на 2000, победителей общероссийской олимпиады — на 300 с небольшим человек, а победителей тех олимпиад, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ, у нас примерно 10 тысяч человек. Так что эта проблема касается лишь около 3% абитуриентов и примерно 12 вузов», — подчеркнул он.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил в беседе с НСН о необходимости выделить отдельные квоты для олимпиадников и детей участников СВО.
«Многие не поступили в этом году, конкуренция была высокой. Необходимо увеличивать количество дополнительных мест в вузах, чтобы у олимпиадников и детей участников спецоперации были отдельные квоты. Об этом уже неоднократно говорилось», — добавил сенатор.
Ранее доктор экономических наук, профессор МГТУ им. Баумана Н.Э. Наталья Пинягина раскритиковала чрезмерную популярность олимпиад для школьников, влияние репетиторов и искусственного интеллекта (ИИ) на академические результаты и заявила о необходимости живого общения и традиционной формы вступительного экзамена — когда знания проверяют напрямую, в диалоге со специалистами.
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