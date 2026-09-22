Рубио: Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по энергообъектам
Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским прекращение ударов по энергетическим объектам. Как пишет RT, об этом заявил глава америкаснкого Госдепа Марко Рубио.
Он указал, что речь идёт об энергетическом перемирии, при котором не будут подвергаться нападениям «ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов».
«Мы поддерживаем такой вариант, и мы предложим его, чтобы посмотреть, удастся ли его достичь... для этого необходимо согласие обеих сторон, и именно в этом заключается сложность», - подчеркнул дипломат.
Ранее Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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