Рубио: Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по энергообъектам

Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским прекращение ударов по энергетическим объектам. Как пишет RT, об этом заявил глава америкаснкого Госдепа Марко Рубио.

В МИД анонсировали встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Он указал, что речь идёт об энергетическом перемирии, при котором не будут подвергаться нападениям «ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов».

«Мы поддерживаем такой вариант, и мы предложим его, чтобы посмотреть, удастся ли его достичь... для этого необходимо согласие обеих сторон, и именно в этом заключается сложность», - подчеркнул дипломат.

Ранее Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры