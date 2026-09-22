Рубио: Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по энергообъектам

Он указал, что речь идёт об энергетическом перемирии, при котором не будут подвергаться нападениям «ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов».

«Мы поддерживаем такой вариант, и мы предложим его, чтобы посмотреть, удастся ли его достичь... для этого необходимо согласие обеих сторон, и именно в этом заключается сложность», - подчеркнул дипломат.

Ранее Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».