Магазины уже давно зарабатывают на рекламе, которая позволяет покупателям не забыть нужные товары и подстроиться под их нужды, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.



Ритейлеры нашли новый способ зарабатывать на миллионах покупателей, ежедневно посещающих их магазины. В первом полугодии 2026 года рекламные доходы «Магнита» выросли на 36%, X5 — на 50%, а «Ленты» — в 2,6 раза. Продуктовые магазины остаются третьим по популярности местом посещения после дома и работы. Поэтому торговые сети ищут дополнительные способы монетизации покупательского трафика, сообщают «Известия». Карпова не удивил этот тренд.