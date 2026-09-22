Польза для покупателя? Зачем магазинам нужна реклама в торговых точках
Продуктовые сети пытаются настроить рекомендации под каждого покупателя, заявил НСН Андрей Карпов.
Магазины уже давно зарабатывают на рекламе, которая позволяет покупателям не забыть нужные товары и подстроиться под их нужды, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Ритейлеры нашли новый способ зарабатывать на миллионах покупателей, ежедневно посещающих их магазины. В первом полугодии 2026 года рекламные доходы «Магнита» выросли на 36%, X5 — на 50%, а «Ленты» — в 2,6 раза. Продуктовые магазины остаются третьим по популярности местом посещения после дома и работы. Поэтому торговые сети ищут дополнительные способы монетизации покупательского трафика, сообщают «Известия». Карпова не удивил этот тренд.
«Я не думаю, что это попытка компенсировать. Это некое отдельное направление бизнеса, которым занимаются давно. Сейчас это называется “медиа ритейл”, и эту сферу активно развивают все торговые организации, потому что они понимают, что это востребовано и приносит деньги. Это долгосрочный тренд, и не та реклама, когда раньше на дорогах расставляли баннеры на любом свободном пятачке, где только можно было. В магазине все настраивается достаточно предметно на человека, в том числе идет попытка даже распознать конкретного потребителя через его верификацию, личный кабинет и структуру покупок, чтобы предлагать ему прямо здесь и сейчас ту продукцию, которая нужна. Это, наоборот даже дает определенную пользу для самого покупателя. Он не забывает купить какие-то вещи, но нет какого-то излишнего информационного шума для потребителя. Те, кто смогут правильно настроить идентификацию покупателя, будут в выигрыше», — отметил он.
Ранее Карпов объяснил НСН, почему продуктовые сети перестали открывать новые магазины.
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