Польза для покупателя? Зачем магазинам нужна реклама в торговых точках

Продуктовые сети пытаются настроить рекомендации под каждого покупателя, заявил НСН Андрей Карпов.

Магазины уже давно зарабатывают на рекламе, которая позволяет покупателям не забыть нужные товары и подстроиться под их нужды, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Ритейлеры нашли новый способ зарабатывать на миллионах покупателей, ежедневно посещающих их магазины. В первом полугодии 2026 года рекламные доходы «Магнита» выросли на 36%, X5 — на 50%, а «Ленты» — в 2,6 раза. Продуктовые магазины остаются третьим по популярности местом посещения после дома и работы. Поэтому торговые сети ищут дополнительные способы монетизации покупательского трафика, сообщают «Известия». Карпова не удивил этот тренд.

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«Я не думаю, что это попытка компенсировать. Это некое отдельное направление бизнеса, которым занимаются давно. Сейчас это называется “медиа ритейл”, и эту сферу активно развивают все торговые организации, потому что они понимают, что это востребовано и приносит деньги. Это долгосрочный тренд, и не та реклама, когда раньше на дорогах расставляли баннеры на любом свободном пятачке, где только можно было. В магазине все настраивается достаточно предметно на человека, в том числе идет попытка даже распознать конкретного потребителя через его верификацию, личный кабинет и структуру покупок, чтобы предлагать ему прямо здесь и сейчас ту продукцию, которая нужна. Это, наоборот даже дает определенную пользу для самого покупателя. Он не забывает купить какие-то вещи, но нет какого-то излишнего информационного шума для потребителя. Те, кто смогут правильно настроить идентификацию покупателя, будут в выигрыше», — отметил он.

Ранее Карпов объяснил НСН, почему продуктовые сети перестали открывать новые магазины.

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ФОТО: Ведомости/Евгений Разумный/ТАСС
ТЕГИ:ТорговляРекламаМагазины

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