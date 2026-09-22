Число жертв пожара в ТЦ в Стерлитамаке выросло до четырех человек

Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что трое погибших были сёстрами. По предварительной информации они отравились угарным газом.

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заявил, что родственникам погибших в результате пожара будет оказана вся необходимая помощь.

«Также есть пострадавшие, им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь», - добавил чиновник.

Ранее в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) погибли 15 человек, в том числе 14 иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

