«Свободная ниша»: В России оценили перспективы импорта текилы

Ранее посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью RTVI заявил, что страна заинтересована в наращивании поставок качественной текилы для россиян. По его словам, текилу из стопроцентной агавы в России найти довольно тяжело. Шапкин оценил особенности импорта текилы в Россию в нынешних реалиях.

«Из десяти самых продаваемых сортов текилы в мире восемь принадлежат транснациональным корпорациям, которые в той или иной степени либо сократили, либо прекратили поставки в Россию. Есть несколько не столь раскрученных видов, которые включены в список параллельного импорта. Так что эта ниша достаточно свободная. Например, в США продажи текилы сравнялись с продажами виски и водки, рост там происходит двухзначными темпами в год, то же самое в Европе. Полагаю, что и российский рынок очень перспективный», — сказал Шапкин.

Собеседник НСН также предложил перейти на контрактный розлив текилы на российской территории.

«Можно лить что-то типа Olmeca — смеси зернового спирта с дистиллятом агавы. По законодательству Мексики, нельзя экспортировать стопроцентный дистиллят агавы, только в смеси с зерновым спиртом 50:50. Дистилляцию может сделать любой ликероводочный завод, цена в этом случае будет доступной для потребителя. Когда текила только появилась в России, это был сплошной фальсификат, стопроцентный дистиллят агавы мало кто сможет отличить от пятидесятипроцентного», — добавил эксперт.

В свою очередь гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский заявил НСН, что количество экспортируемой текилы в Россию почти не изменилось.

«Экспорт текилы в Россию в 2021 году составил почти 3,5 млн литров, что на 11% выше показателя 2020 года и на 3% выше показателя 2019 года. При этом 92% текилы к нам поставляет Мексика. Несмотря на отсутствие официальной статистики по импорту алкогольной продукции с февраля 2022 года, полагаю, что порядок цифр не изменился. Мексика не вводила санкции в отношении России, связанные с импортом алкогольной продукции», — подытожил он.

Ранее Черниговский заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах, поскольку 85% продаж приходится на эконом-сегмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

