«Пять звёздочек за 800»: Почему в России растет количество поддельного коньяка

Он отметил, что проблема поддельного коньяка беспокоит и самих производителей благородного напитка.

«Сейчас есть проблемы с импортом коньячного дистиллята. Опора в основном на собственное сырье, в конечном варианте на Армению. Дальше уже каждый производитель решает для себя сам, как он контролирует качество, где он приобретает коньячный дистиллят, по какой цене, какие риски он на себя берет. Та проблема, которую отметило Роскачество, существует. Эта проблема поднималась еще «Союзом производителей коньяка». Они ставили вопрос: «А что именно у нас поставляется из Армении? А давайте мы будем это как-то контролировать». Не всегда сам производитель обладает такими ресурсами, чтобы каждую партию коньячного дистиллята проверить изотопным методом. Этот анализ очень дорогой», - рассказал собеседник НСН.

Магазины тоже переживают из-за роста коньячных подделок, считает эксперт.



«Эта проблема волнует и сами розничные сети, которые продают этот коньяк. Странно как-то их упрекать в том, что у них на полках попадаются какие-то такие вещи, так как обладать такой мощной исследовательской базой, которой обладает государство, такие структуры, как Роскачество, не все сети могут», - подчеркнул Ставцев.