Доступ к сайту «Медиазоны» и приложению Zello ограничил «Роскомнадзор»

Основанием действий контролирующего органа в России стало решение Генеральной прокуратуры РФ. Оно принято 24 февраля.

Аналогичные меры Роскомнадзор примет меры в отношении интернет-приложения Zello. Его владельцы не выполнили требование ведомства прекратить рассылку недостоверной информации, касающейся проведения военной спецоперации в Донбассе. Теперь Роскомнадзор ограничит к нему доступ пользователей в течение ближайших 24 часов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ.

Экономист Никита Кричевский говорил НСН, что любые заявления о несогласии со спецоперацией на Украине могут счесть «предательством и содействием иностранным государствам-агрессорам», и за это придется ответить по всей строгости закона.

