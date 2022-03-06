Доступ к сайту «Медиазоны» и приложению Zello ограничил «Роскомнадзор»
Доступ к сайту издания «Медиазона» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) ограничен Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), сообщается на сайте ведомства.
Основанием действий контролирующего органа в России стало решение Генеральной прокуратуры РФ. Оно принято 24 февраля.
Аналогичные меры Роскомнадзор примет меры в отношении интернет-приложения Zello. Его владельцы не выполнили требование ведомства прекратить рассылку недостоверной информации, касающейся проведения военной спецоперации в Донбассе. Теперь Роскомнадзор ограничит к нему доступ пользователей в течение ближайших 24 часов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ.
Экономист Никита Кричевский говорил НСН, что любые заявления о несогласии со спецоперацией на Украине могут счесть «предательством и содействием иностранным государствам-агрессорам», и за это придется ответить по всей строгости закона.
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