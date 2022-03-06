Доступ к сайту «Медиазоны» и приложению Zello ограничил «Роскомнадзор»

Доступ к сайту издания «Медиазона» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) ограничен Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), сообщается на сайте ведомства.

«Эхо дождя»: Российские СМИ закрываются, опасаясь «тюрьмы за фейки»

Основанием действий контролирующего органа в России стало решение Генеральной прокуратуры РФ. Оно принято 24 февраля.

Аналогичные меры Роскомнадзор примет меры в отношении интернет-приложения Zello. Его владельцы не выполнили требование ведомства прекратить рассылку недостоверной информации, касающейся проведения военной спецоперации в Донбассе. Теперь Роскомнадзор ограничит к нему доступ пользователей в течение ближайших 24 часов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ.

Экономист Никита Кричевский говорил НСН, что любые заявления о несогласии со спецоперацией на Украине могут счесть «предательством и содействием иностранным государствам-агрессорам», и за это придется ответить по всей строгости закона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Блокировка СайтовБлокировкаДонбассРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры