BBC прекратила работу в России из-за закона о «фейках о войне»

При этом он отметил, что «Русская служба BBC» «продолжит действовать из-за пределов России».

4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Русской службы ВВС», а также признанных в России СМИ-иноагентами «Медузы» и «Радио Свобода». Кроме того, в пятницу Совет Федерации одобрил закон, предполагающий до 15 лет тюрьмы за распространение «фейков о войне».

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «слишком тяжким» такое наказание для журналистов, освещающих спецоперацию на Украине.

