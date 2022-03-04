BBC прекратила работу в России из-за закона о «фейках о войне»
Британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ.
«Этот закон (об ответственности за фейки о спецоперации на Украине - прим. НСН), судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов BBC и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — цитирует ТАСС гендиректора BBC Тим Дейви.
При этом он отметил, что «Русская служба BBC» «продолжит действовать из-за пределов России».
4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Русской службы ВВС», а также признанных в России СМИ-иноагентами «Медузы» и «Радио Свобода». Кроме того, в пятницу Совет Федерации одобрил закон, предполагающий до 15 лет тюрьмы за распространение «фейков о войне».
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «слишком тяжким» такое наказание для журналистов, освещающих спецоперацию на Украине.
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