Доставщиков еды назвали разносчиками вирусов

«В той системе доставки, по которой сегодня можно что-то заказать, и представители республик Средней Азии принесут пиццу или еще что-то, человек не имеет средств защиты. Он является потенциальным разносчиком заразы, он не прошел специального обучения как себя вести в условиях карантина, ведь он несет товар зараженному человеку. Как ему с ним себя вести, как эту пиццу передать? Это должно быть специальное обучение и специальная методика», - сказал Трунов в ходе онлайн пресс-конференции НСН.

По его словам, московское отделение Красного Креста второй день пытается дозвониться до объединения «Мосволонтер», но все попытки тщетны, как и попытки пообщаться с представителями оперативного штаба по вопросам коронавируса.

«С этими волонтерами, с этой молодежью тоже нельзя сейчас просто создать сайт и пустить их по домам, они будут разносчиками и всех стариков переубивают. Естественно это определенная система, которую сейчас нужно создавать. Второй день мы звоним и пишем, но никто не отвечает, ни по одному телефону не удается пробиться, а система патовая», - пояснил Игорь Трунов.

При этом он отметил, что у Красного Креста тоже есть волонтерское движение, которое готово помогать лицам на карантине и людям в группе риска – пожилым и с хроническими заболеваниями.

«Но эту систему надо обеспечить защитными средствами. Международный Красный Крест, нам говорит, что предоставит такие же костюмы как у президента. Но как их сюда переправить? Ничего не летает, нет у нас и закона, который бы позволял беспошлинно какие-то гуманитарные суда провести. Поэтому здесь у нас некий блок», - рассказал председатель московского отделения Красного Креста.

Отметим, за последние сутки в России возросло число заболевших коронавирусом на 182 человека. Таким образом, по состоянию на 26 марта в стране 840 случаев инфицирования. Также подтверждены и первые летальные случаи. Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщил, что 25 марта в Москве скончались два пациента в возрасте 73 и 88 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении материальной помощи жителям города старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям в связи с карантином по коронавирусу. На эти цели из резервного фонда будет выделено 7,6 миллиарда рублей. Для приёма запросов о помощи в покупке продуктов и других необходимых средств в городе открыта горячая телефонная линия 8-495-870-45-09.

